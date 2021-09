Alerta por el estado de salud de Pelé, fue internado en un hospital

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento "Pelé" se encuentra ingresado desde hace seis días en un hospital de Sao Paulo, tras ser sometido a una serie de exámenes de rutina, confirmó uno de sus representantes a medios locales.



Pelé, de 80 años, informó el pasado 31 de agosto que acudió a un hospital de Sao Paulo para realizar una batería de exámenes de rutina que habían sido pospuestos debido a la pandemia de la covid-19, pero aseguró en sus redes sociales que se encontraba bien de salud.

'O rei' Pelé convirtió su gol 1000 en el Maracaná. Foto: Archivo Particular

No obstante, según se dio a conocer este lunes, "o rei" permaneció ingresado desde entonces, aunque no fueron confirmadas las causas exactas que motivaron su permanencia en el prestigioso hospital Albert Einstein de Sao Paulo.



Contactado por Efe, el hospital todavía no se manifestó sobre el estado de salud del jugador. Según diversos medios locales, durante los exámenes de rutina fueron detectadas algunas alteraciones y el equipo médico optó por el ingreso del considerado como mejor jugador del Siglo XX.



La salud del tres veces campeón del Mundo se ha visto debilitada en los últimos años, lo que, junto con la pandemia, le ha mantenido prácticamente recluido en su casa del litoral de Sao Paulo junto a sus familiares y amigos más cercanos, y alejado del foco mediático.



