El mundo del fútbol sigue estremecido por la despedida de 'O Rei', quien falleció este jueves 29 de diciembre. Un mes más tarde de la conmemoración de los dos años de la muerte de Diego Maradona.



Ante esto, los usuarios de redes sociales recuerdan el emotivo mensaje que envío Pelé en 2020 tras conocerse la muerte del 'Pelusa' donde mencionaba que, seguramente, en el cielo jugarían en el mismo equipo.



Conozca el mensaje completo, a continuación:

"Han pasado siete días desde que te fuiste. A muchas personas les encantó compararnos toda su vida. Fuiste un genio que encantó al mundo. Un mago con el balón en los pies. Una verdadera leyenda. Pero sobre todo, para mí, siempre serás un gran amigo, con un corazón aún más grande. Hoy sé que el mundo sería mucho mejor si pudiéramos compararnos menos y admirarnos más. Con eso quiero decir que eres incomparable", mencionó el tricampeón del mundo.



"Su trayectoria estuvo marcada por la honestidad. Siempre declaraste tus amores y disgustos a los cuatro vientos. Y con su particular manera, enseña que hay que amar y decir “te amo” con mucha más frecuencia. Su rápida partida no me dejó decirlo, así que solo escribo: Te amo, Diego".



"Mi gran amigo, muchas gracias por todo nuestro viaje. Un día, en el cielo, jugaremos juntos en el mismo equipo. Y será la primera vez que pegue un puñetazo al aire sin celebrar un gol, sino por poder darte otro abrazo".

Facebook Twitter Linkedin

Diego Armando Maradona Foto: Efe

Pelé marcó 1284 goles en 1351 partidos entre Santos, el New York Cosmos y la selección Brasileña. Ganó tres Mundiales (el primero a los 18 años), dos Libertadores, dos Intercontinentales, una Supercopa de Campeones Intercontinentales, seis Brasileiraos, una liga de Estados Unidos y catorce campeonatos paulistas.



Sin duda, dos grandes.



REDACCIÓN DEPORTES

Más noticias de su interés