A lo largo de su carrera, Edson Arantes do Nascimento marcó 1.282 goles, ganó tres mundiales y se convirtió, para muchos, en el mejor jugador de todos los tiempos. Eso, en la fórmula más simple, daría a entender que debió ser millonario. Sin embargo, la realidad no fue así.



En los tiempos del 'Rey', el fútbol estaba lejos de mover todo el dinero que concentra hoy en día. Por eso, aunque era conocido como el mejor, su salario no representaría ni la mitad de los valores astronómicos que se manejan en la actualidad.

Pelé, reconocido por haber universalizado el fútbol, brilló en una época en la cual no se proyectaba la industrialización deportiva que ahora es hábito. De hecho, el propio astro, ya retirado, fue testigo del crecimiento de la propia Fifa a partir de la gestión de su compatriota Joao Havelange. Por eso, relucen las comparaciones entre el dinero que recibió en su carrera y el que hubiese recibido de haber nacido al menos cinco décadas después.



La conclusión, de entrada, es una: Pelé hubiese sido 'Rey' en cualquier era.



(No deje de leer: Pelé: revelan el sueño que le cumplió a su hija no reconocida, antes de morir).

Lo que ganaba Pelé

Facebook Twitter Linkedin

Pelé ganó tres mundiales en su carrera deportiva. Foto: Marcelo Sayao. EFE

Pelé jugó profesionalmente en solo dos clubes: en su casa, el Santos, de 1956 a 1974, y en el New York Cosmos, de Estados Unidos, de 1975 a 1977.



Según la revista especializada 'Forbes', en 1961, se reveló cuánto ganaba el 'Rey', gracias al trabajo de investigación de los periódicos de la época. Conforme reporta el medio en mención, Pelé devenía como salario cerca de dos millones de cruzeiros (la moneda de Brasil para entonces), lo que, según los especialistas, correspondería hoy a setenta mil reales (moneda actual), algo así como seis millones y medio de pesos colombianos.



Sin embargo, en el apogeo de su carrera, en la década de los sesenta, el salario de Pelé variaba y podía llegar hasta los cien mil 100.000, a la luz de la moneda de hoy, reseña 'O Globo', de Brasil.



Cuando se fue al Cosmos de Nueva York, en 1975, se anunció que Pelé había firmado un contrato que le reportaba 2,5 millones de dólares al año.



En valores actualizados, destaca 'O Globo', "por la inflación de los EE. UU., esto equivaldría hoy a US$ 10,9 millones o R$ 25,5 millones al tipo de cambio actual".

Lo que hubiese ganado Pelé hoy

Según la revista 'Forbes', basada en los análisis de varios expertos financieros, quienes contemplaron variables como el valor de marca e impacto mediático, Pelé, si hoy jugara en Europa, recibiría alrededor de 223 millones de dólares al año.



El valor de la clausula de rescisión para tal jugador sería de un valor de 300 millones de dólares, según estiman.



Bajo esa lógica, basado en los cálculos de dicha revista, Pelé sería el jugador mejor pago del mundo, seguido por 126 millones de dólares que estimaba 'Forbes' que ganaba Messi a la hora de los cálculos.

DEPORTES

*Con información de O GLOBO, DE BRASIL

(Del Grupo de Diarios de América)

GDA

Más noticias de Deportes