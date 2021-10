Pelé salió del hospital, pero deberá hacer quimioterapia

Pelé, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, salió este jueves del centro médico de Sao Paulo donde estuvo internado durante un mes tras la extirpación de un tumor en el colon y seguirá un tratamiento de quimioterapia.

Edson Arantes do Nascimento, de 80 años, "recibió el alta médica del Hospital Israelita Albert Einstein la mañana de este jueves. El paciente se encuentra estable y seguirá en quimioterapia, después de la cirugía de remoción de tumor en el intestino realizada el 4 de septiembre", indicó la institución en un comunicado.



El centro médico no dio más detalles sobre el tratamiento de quimioterapia, del que no había informado previamente y que suele usarse en pacientes con cáncer.



"Cuando el camino es difícil, celebre cada paso de la jornada. Concéntrese en su felicidad. Es verdad que ya no puedo saltar más, pero en estos últimos días he dado más puños al aire de lo normal. Estoy muy feliz de volver a casa", escribió O Rei en sus cuentas en Facebook e Instagram tras salir del hospital.

El otrora goleador, el único futbolista en ganar tres mundiales (1958, 1962, 1970), acompañó su mensaje con una foto de él, su esposa Marcia Aoki y un grupo de profesionales de salud del Albert Einstein, al que agradeció su atención.



Pese a que un grupo de periodistas esperó durante toda la jornada su salida, Pelé abandonó el centro sin ser visto.



El oncólogo Marco Saramago, que trabaja en varios centros médicos de Rio de Janeiro, explicó que la quimioterapia se usa en pacientes con cáncer. Según la etapa en la que esté la dolencia, puede tener usos curativos o paliativos.



"Probablemente el tumor de él tiene algunos factores de agresividad. Lo positivo es que el cáncer de colon, incluso con metástasis, puede tratarse", dijo a AFP.



Pelé fue internado el 31 de agosto en el Albert Einstein, una prestigiosa institución brasileña donde suele tratarse. Cuatro días después fue operado de un tumor "sospechoso" en el colon y estuvo varios días en una unidad de cuidados intensivos, adonde volvió al menos una vez hace dos semanas por una inestabilidad respiratoria.



Ni los médicos ni el exfutbolista y su familia han informado hasta el momento sobre los resultados del análisis patológico del tumor, que le fue detectado durante chequeos rutinarios.



Mientras estuvo hospitalizado, el exatacante compartió cómo iba evolucionando su salud en publicaciones en sus redes sociales, muchas de ellas impregnadas de su particular sentido del humor.



Allí publicó videos y fotos en los que aparecía ejercitándose en una bicicleta estática, alzando los puños para festejar que "cada día" se sentía mejor, e incluso felicitó al argentino Lionel Messi por superarlo como máximo goleador de las selecciones sudamericanas.



Una de sus hijas, Kely Nascimento, narró en sus redes la recuperación de su padre, a quien mostró jugando cartas en la habitación hospitalaria, cantando y luego de teñirse el pelo de negro.



Considerado por la Fifa el mejor futbolista del siglo XX, una distinción que comparte con el fallecido astro argentino Diego Armando Maradona, Pelé se ha apartado de la vida pública en los últimos años.

Con la llegada del covid-19, que en Brasil dejó casi 600.000 muertos, el brasileño se ha aislado en su casa en Guarujá, a las afueras de Sao Paulo.



Desde sus redes sociales suele recordar sus gestas, apoya a la 'Seleção' y al Santos - las dos camisetas con las que más cosechó triunfos -, promueve la vacunación contra el coronavirus y hasta felicita a quienes rompen sus marcas, como Messi.



A comienzos de año su legado volvió al ruedo por el lanzamiento de un documental sobre su vida, estrenado en la plataforma de streaming Netflix. En este, se le ve moviéndose lentamente con ayuda de un caminador.



Y es que Pelé, quien cumplirá 81 años el 23 de octubre, ha ingresado varias veces en el hospital en los últimos tiempos para tratarse diferentes problemas de salud. La última fue en 2019, cuando fue internado en París y trasladado a Sao Paulo para retirarle un cálculo renal.



En 2014 'O Rei' estuvo internado en cuidados intensivos tras otra infección urinaria que le obligó a someterse a diálisis en su riñón izquierdo, luego de que en la década de 1970 le fuera extirpado el derecho debido a una lesión cuando aún era jugador.



El camisa 10 también pasó por cirugías de cadera y de columna y desde 2012 se desplaza con cierta dificultad, llegando incluso a mostrarse en público en silla de ruedas en algunas ocasiones.



DEPORTES

Con AFP

