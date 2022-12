El brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, murió ayer a los 82 años.

El último adiós de Pelé

Pelé murió el jueves 29 de diciembre en Sao Paulo. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER

Pelé murió rodeado por varios de sus hijos y nietos, que pasaron con él la Navidad en el hospital de São Paulo donde estaba ingresado desde el pasado 29 de noviembre.

“Todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descansa en paz”, afirmó su hija Kely Nascimento en Instagram, acompañando una fotografía con las manos entrelazadas de los hijos del ‘rey’ del fútbol.



Edinho, otro de los siete hijos del astro brasileño, exportero y actualmente entrenador del equipo Londrina, se limitó a compartir una fotografía de un partido de fútbol suyo, en el que su padre lo acompañó a dar la vuelta olímpica tomado de la mano. “Ve con Dios, padre mío”, apuntó Edinho, de 52 años.



La que se mostró más expresiva en redes sociales fue Stephany, hija de Edinho y la primera nieta de Pelé, quien compartió un sentido video con un compendio de imágenes del astro en su faceta más familiar.



“Mi abuelito, tú cumpliste tu misión aquí en la tierra y estás en la luz ahora. Quédate con Dios. Todo lo que nuestra familia es fue gracias a ti. Qué honra y felicidad me da ser tu nieta y poder haber vivido momentos maravillosos al lado tuyo y al lado de nuestra familia. Gratitud siempre contigo, ‘abue’. Gracias por haber traído a mi papá y a mis hermanos al mundo. Gracias por habernos escogido para ser tu familia. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, siempre sin medir esfuerzos. ¡Ya nos encontraremos! Te amo para siempre”, apuntó Stephany, quien hoy tiene 22 años.



De acuerdo con el boletín médico del Hospital Israelita Albert Einstein, donde permaneció internado durante el último mes, Pelé falleció a las 3:27 p. m. (hora de Brasil) “por falla en múltiples órganos, resultado de la progresión del cáncer de colon asociado con su condición clínica previa”.



La salud del astro

El enorme patrimonio de Pelé queda ahora en manos de su familia. Foto: Instagram: @pele

Pelé padecía problemas físicos desde 2012. Además del cáncer, el exjugador tenía secuelas de tres cirugías realizadas en los últimos años. Uno para colocación de prótesis en cadera y otros dos para corregirla. También tenía movilidad limitada debido al dolor de rodilla.



El historial del exjugador en el Einstein también da cuenta de que, en 2014, fue hospitalizado nuevamente, esta vez para una batería de exámenes que confirmaron la presencia de cálculos renales. Pelé tenía un solo riñón. El órgano derecho había sido extraído en la década de 1970, durante una etapa en el Cosmos, en Estados Unidos, luego de que el exjugador sufriera un golpe durante un partido.



En 2015, se sometió a otra cirugía para tratar una inflamación de próstata. En el mismo año, Pelé se sometió a una cirugía en la parte baja de la espalda para descomprimir los nervios.



Los problemas renales reaparecieron en 2019. El ‘Rey’ fue trasladado al Einstein, procedente del Hospital Americano de París, en Francia, luego de ser hospitalizado con una infección urinaria provocada por un cálculo. La enfermedad fue tratada.

En septiembre de 2021, el exfutbolista fue operado del cáncer de colon, que le fue diagnosticado en esa época, y que le causó metástasis.



El triple campeón mundial fue hospitalizado el 29 de noviembre para evaluar un cambio en el tratamiento de quimioterapia, que no le estaba haciendo el efecto deseado por los médicos. Días después, el hospital informó que se le estaba tratando también por una infección respiratoria que, según sus hijas, padeció a consecuencia de una infección de covid-19.



Pese a su hospitalización, Pelé mantuvo una intensa actividad en sus redes sociales, en especial durante el Mundial de Catar, en el que expresó su apoyo a los jugadores de la selección brasileña, después de la dolorosa eliminación ante Croacia en los cuartos de final. Además, en su última publicación en redes sociales el domingo pasado había felicitado a Lionel Messi y a Argentina por el tercer título mundial después del triunfo contra Francia. “Ciertamente Diego está sonriendo ahora”, escribió en su mensaje, recordando al fallecido en 2020, Diego Armando Maradona, a quien le dijo en su momento: “Espero que podamos jugar a la pelota juntos en el cielo”. Ahora, confían todos los futboleros, estarán juntos los dos grandes ‘10’.

