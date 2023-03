El testamento dejado por Pelé contempla la posibilidad de que el exjugador haya dejado otra heredera, además de sus seis hijos reconocidos, dos nietos y la viuda, Márcia Aoki.

Aparece supuesta hija de Pelé

Familia de Pelé. Foto: Instagram Kely Nascimento

Se trata de Maria do Socorro Azevedo, quien habría presentado una solicitud en septiembre del año pasado para que el atleta del siglo se sometiera a una prueba de paternidad. El caso está bajo secreto judicial en el Foro Regional de Itaquera, en São Paulo.



Pelé no apeló contra la citación para realizar la prueba de ADN. El exjugador, sin embargo, no llegó a hacerlo. El rey del fútbol murió en diciembre del año pasado. La información es del diario 'Folha de São Paulo'.



Según la publicación, tras la aparición de la información de otra posible heredera en el testamento, a los hijos de Pelé se les indicó que se sometieran a una prueba de ADN para confirmar, o no, la paternidad.



La negativa podría resultar en un retraso en la realización del inventario.

El proceso para inventariar y repartir los bienes de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, comenzó a ser debatido en el 2º Juzgado de Familia y Sucesiones de Santos, a principios de febrero.

