Jorge Giménez, presidente de la Federación de Venezuela de Fútbol, puso el pecho este viernes ante los medios locales, luego de la polémica salida del DT José Pékerman y de Pascual Lezcano, mánager del seleccionado.

Rueda de prensa

En rueda de prensa, el dirigente evitó entrar en detalles, dejó todo en manos de los abogados, aunque los periodistas insistieron en conocer las acciones a seguir, en medio de rumores de malos manejos de Lezcano como mánager del seleccionado.



Reportes en Venezuela indican que la causa del rompimiento habrían sido "irregularidades" en la gestión de Lezcano, que habrían sido detectadas en una auditoría.



Primero, el argentino Fernando 'Bocha' Batista fue presentado este viernes como seleccionador de Venezuela en reemplazo de José Pekerman, quien ocupó el cargo por un año y tres meses, tras la finalización del contrato que mantenía con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).



¿Ruptura con Pékerman?: "Hay un proceso en marcha que limita las explicaciones, dejamos que el proceso continúe, que los abogados hagan su trabajo. Hubo ruptura de contrato y se generaron contratos nuevos de parte de la federación, ofertando que el proyecto continúe con las personas que creemos ideales para seguir este proyecto".



¿Renuncia o despido?: "La transparencia es bandera de esta Federación. Hemos dado la cara. Hay cosas que no se pueden decir ahora".



Razones: ¿irregularidades? "Poco puedo hablar, aseguro que es negativo que la federación tuvo algún tipo de responsabilidad".



Con antecedente de Lezcano en Colombia, ¿le dieron mucho poder en Venezuela?: "Los rumores sobre el señor Lezcano en Colombia eran eso, rumores, nunca hubo proceso abierto ni nunca hubo algo con la justicia. No podíamos dejarnos llevar por rumores"... El fútbol está lleno de rumores. De cuanto poder s ele dio, nuestro proyecto iba enfocado a lo deportivo en manos de Pékerman, que era la persona, uno de los mejores en su responsabilidad".



¿Denuncia contra Lezcano? "Hay proceso y un camino que recorrer de los abogados, no me corresponde responder".

Pékerman en su presentación en Venezuela. Foto: EFE

¿Medidas contra Pékerman? "No podemos adelantarnos a los procesos legales... que los abogados hagan su trabajo".



¿Decepcionado de Pékerman? "Más que defraudado, orgulloso de ser parte de esta institución, a veces toca tomar decisiones difíciles... Ha sido de gran aprendizaje, un gran entrenador, le deseo la mayor de las suertes".



Honorarios adelantados a Pékerman: "Dejemos que los abogados hagan su trabajo...No ha compromiso entre las partes en lo económico, estamos saldados hasta la fecha".



Cargo de Leacano: "En todas las federaciones existe ese cargo. No nos dio los resultados, pero no tiene que ver con la creación del cargo".



¿Batista, más de lo mismo? "No podemos juzgar a uno por actos de otros. Cada quien es responsable de sus actos. La postura es para no volver a equivocarnos. Eso lo aseguramos".



Nuevos contratos: "Las personas que quedaron al frente son las que demostraron compromiso, lealtad con los venezolanos y trabajadores es innegociable".



Batista: "Contrato a 4 años, que se cumpla el ciclo mundialista y el motivo es respetar los colores, trabajar en equipo".



