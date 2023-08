Paulo Roberto Falcao se vio obligado a renunciar al cargo de coordinador en el Santos de Brasil tras conocerse una acusación de una mujer que lo señala de agresión.

El ex mediocampista de 69 años negó haber actuado mal y la policía local confirmó que se inició una investigación sobre Falcao, uno de los mejores jugadores de Brasil en el Mundial de 1982", dice Mundo Deportivo de España.

Lo que se sabe

Y agregó: "Falcao comenzó a trabajar para el Santos en noviembre como enlace entre el presidente del club y el cuerpo técnico. La policía no proporcionó más detalles del caso".



El jugador, en un comunicado, advirtió que dejaba el puesto debido a los malos resultados del Santos este año.



"Sobre la acusación que se reveló el viernes, que recibí con sorpresa, puedo decir que no sucedió", dijo.



"Los medios locales informaron recientemente que el ex futbolista podría convertirse en miembro de la confederación de fútbol del país si su viejo amigo Carlo Ancelotti se convierte en entrenador de la selección tras expirar su contrato con el Real Madrid", señaló el medio español.

