El futbolista argentino Paulo Dybala acapara los comentarios de la prensa internacional por novedades en su vida privada.

La nueva versión apunta a que Dybala ya contrajo matrimonio con su pareja, la modelo y actriz argentina Oriana Sabatini.



La información surge por un desliz de la propia madre de Oriana, Catherine Fulop, la actriz y modelo venezolana.

La novia de Paulo Dybala es Oriana Sabatini. A la cantante y actriz argentina se le ha visto muy feliz con el jugador de la Juventus. Foto: Tomado de instagram @orianasabatini

¿Se casó Dybala?

La suegra de Dybala levantó las sospechas con una comentario en una entrevista. En una nota con el periodista venezolano Luis Olavarrieta, comentó sobre su yerno, que “Paulo, el esposo… bueno, la pareja de Oriana” la invitaba a Italia para que pudiera ver más a su hija.



Dybala, de 29 años, y Oriana son pareja desde 2018 y se sabe que llevan cuatro años viviendo en Italia, donde juega el futbolista, actualmente en la Roma.



Hasta el momento, ni Oriana ni Dybala desmintieron el rumor que involucra a la madre de la modelo.

Paulo Dybala y Dibu Martínez Foto: Kirill Kudryiavtsev. AFP

¿Quieren bebé?

Eso sí, Fulop ya expresó a mediados de enero en redes sociales su deseo de ser abuela. Por su parte, Oriana reveló en 2021 que el matrimonio estaba entre sus planes e incluso que Paulo quiere ser papá.



"Miro propuestas de casamiento por internet en mis ratos libres. No sé de dónde saqué esa fantasía, creo que de Disney. Me encantaría casarme, pero de acá a que pase… yo espero a que él me lo pida. Él sueña con ser padre y yo con el casamiento. Mi sueño es que mis hijos sean argentinos, ojalá que con Paulo”, dijo entonces la modelo.



