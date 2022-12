Paulo Dybala estuvo a punto de quedarse por fuera del Mundial de Qatar 2022. Ya había sido descartado para la Copa América de 2021, que Argentina ganó tras vencer en la final a Brasil en el Maracaná.

Dybala estuvo en duda hasta última hora. Sufrió una lesión en el cuádriceps femoral izquierdo el pasado 9 de octubre, cuando Roma, su equipo, enfrentó al Torino, en la Serie A. Los pronósticos eran pesimistas y el propio DT José Mourinho consideraba que el atacante argentino no iba a poder jugar el resto de 2022.



Su recuperación fue milagrosa y, finalmente, Dybala hizo parte de la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo. La verdad, jugó poco: apenas estuvo 60 minutos en la cancha en Qatar, pero en qué momentos: entró en la semifinal contra Croacia y en la final contra Francia.

Dybala entró para el desempate desde el punto blanco



Dybala fue uno de los cobradores de Argentina en la serie de desempate por el título. Tuvo a su cargo el segundo disparo: fue fuerte y al centro para vencer al portero Hugo Lloris y con ese tanto, los albicelestes le sacaron provecho a la atajada que, segundos antes, el portero Dibu Martínez hizo para parar el cobro de Kingsley Coman.

Paulo Dybala Foto: Juan Ignacio Roncoroni. Efe



El atacante de la Roma habló de ese momento de la final. “Cuando el técnico me llamó para entrar, sabía que era para los penales. Y entonces tenía que tratar de tener la cabeza lo más fría posible. No es fácil porque no todos los días se juega una final del mundo”, aseguró a medios de su país.



Dybala reconoció que fue el portero Martínez quien le aconsejó patear al centro. “Se me hizo larguísimo el momento de caminar hasta la pelota. No llegaba más. Había hablado con el Dibu. Él me había aconsejado tirar al medio después de que ellos habían errado. Yo iba a cruzar el remate, el arquero se tiró a ese palo, pero escuché lo que dijo mi compañero”, agregó.

Paulo Dybala y Dibu Martínez Foto: Kirill Kudryiavtsev. AFP



Luego, en una charla con ESPN, Dybala añadió que el consejo del Dibu no fue directamente a él, sino que se lo dio a Enzo Fernández, tras fallar un cobro en el desempate contra Países Bajos, en cuartos de final.



“Yo se lo había escuchado. Creo que él se lo dijo a Enzo en el último partido. Cuando uno erra, dice que el arquero se tira siempre al penal siguiente. Ahora, me van a esperar en la próxima”, aclaró.



