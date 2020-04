Dybala, duro y directo sobre su contagio con el coronavirus

Desde Milán, donde se recupera tras haber sido infectado por el coronavirus , Paulo Dybala habló y contó detalles sobre su actual situación, así como la realidad en Italia.

"Me siento bien, mucho mejor, estos días no tuve ningún síntoma, tampoco Oriana (Sabatini, su novia). Yo tuve algunos síntomas más fuertes, me quería entrenar y me faltaba el aire a los cinco minutos, notamos que algo no estaba funcionando bien. Después que nos dijeron a través de los tests que habíamos dado positivos, ahí empezaron a llegar otros síntomas, como tener tos, cansancio, yo tenía mucho frío... era un poco convivir con eso, y no desesperarnos", contó el cordobés en el comienzo de la charla con Juan Pablo Varsky para el sitio AFA Play, de la Asociación del Fútbol Argentino.

"Es un poco psicológico, porque sentís algo y empezás a tener un poco de miedo, y decís es esto. Al principio yo trataba de no pensar que era eso, por ahí lo notaba pero no quería que fuese, luego salió lo de un compañero, luego otro, y luego fui yo", precisó.



Y agregó: "Era un poco convivir con eso, hablar con el doctor, a veces sentíamos dolor de cabeza, nos dijeron de no tomar ningún medicamento, el club nos mandó vitaminas y con el paso de los días nos fuimos sintiendo mejor. Nos enteramos con Oriana después de una siesta. cuando me levanto tenía el teléfono con un montón de llamadas, y tenía mensajes en los que nos decía que teníamos el coronavirus. Llamamos a nuestras familias para que supieran antes de que el club subiera el comunicado, apenas nos enteramos charlamos entre nosotros para ver qué medidas tomar".



Para el jugador argentino en su país se hacen las cosas bien para tratar de parar la propagación del virus.



"La Juventus me llamó para saber qué hacíamos también, lo conversamos y después tenían mi aprobación para comunicarlo como lo hicimos. Oriana hizo un video para concientizar y que la gente no se lo tome a la ligera. Creo que en la Argentina estamos haciendo las cosas bien y pudimos anticiparnos", dijo.



El delantero cordobés también contó: "Nosotros estamos las 24 horas viendo la TV argentina, escuchando todos los partes médicos que se dan y los discursos que da nuestro presidente. Seguimos todo paso a paso porque nos interesa saber cómo están las cosas en nuestro país", precisó.



"Lamentablemente las cosas acá (en Italia) están muy mal, muere muchísima gente por día, los hospitales no dan abasto y hay mucha gente tratando de ayudar, muchos países mandaron doctores y enfermeros porque Italia no puede más con la cantidad de casos que hay. Y es importante que sepan, porque tengo amigos de un pueblo muy chico, que por ahí creen que el virus no va a llegar, que son pocos habitantes", acotó.



"Y yo les digo que ahora ni siquiera hubo casos de contacto con gente positiva, hay gente que se lo contagia y trato de hablar con ellos para que sepan que es para preocuparse. Tampoco me gusta hablar mucho porque hay gente más capacitada, yo sólo traté de transmitir mi experiencia. Por suerte nosotros estamos muy bien cuidados por la gente de Juventus, se portaron muy bien y eso que hay muchísimos casos. Yo trato de dar un mensaje con lo que me pasó, recomendar que la gente esté en su casa hasta que podamos salir de esto", sentenció el futbolista.



La Nación, Argentina

GDA