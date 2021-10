La revancha de Paulo Autuori: va por otro título internacional

Paulo Autuori ganó dos veces la Copa Libertadores, con Cruzeiro en 1997 y con São Paulo en 2005, y además logró con este último club el Mundial de Clubes, derrotando en la final al Liverpool.

Sin embargo, el recuerdo que dejó Autuori en su paso por Atlético Nacional no fue el mejor. Fue contratado en noviembre de 2018, en reemplazo de Hernán Darío Herrera, que acababa de ganar la Copa Colombia. Se fue en mayo del año siguiente, después de 29 partidos y un rendimiento de apenas el 44 por ciento.



Ahora, el DT nacido en Río de Janeiro hace 65 años tiene la oportunidad de lograr un nuevo título: este jueves, clasificó con Athlético Paranaense a la final de la Copa Sudamericana.



Autuori, quien oficialmente ocupa un cargo directivo, tomó las riendas luego de la salida del portugués António Oliveira hace tres semanas. Y, alternándose el banquillo con Bruno Lazaroni, tiene a los rojinegros a noventa minutos de obtener su segunda Sudamericana.



El binomio Autuori-Lazaroni logró enchufar a un once sin grandes nombres, pero que tiene al menos a un jugador destacado por línea, un plus suficiente para colarse en la final y ratificar el aplastante dominio brasileño en Sudamérica.



Con su boleto a Montevideo, los de Curitiba sellaron un póquer inédito: por primera vez cuatro equipos de un mismo país disputarán las finales de la Libertadores y Sudamericana en una misma temporada. Y de paso hundieron la ilusión de Peñarol de volver a la élite del fútbol internacional.



