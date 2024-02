Paul Pogba se defiende y dice que apelará suspensión por dopaje 

Paul Pogba, futbolista del Juventus Turín, considera "errónea" la sanción de 4 años de suspensión a la que ha sido condenado hoy por dar positivo en un test de dopaje, y anunció que apelará la resolución al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD).

"Todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional me ha sido arrebatado", señaló hoy en una publicación en su cuenta de Instagram tras confirmarse la petición de la Fiscalía Andidopaje italiana (NADO) por dar positivo en un test en testosterona el pasado 20 de agosto en el Udinese-Juventus.



El internacional francés, campeón del mundo en 2018, se ha mostrado "triste, conmocionado y desconsolado" y aseguró que, cuando esté libre de las restricciones legales, "toda la historia quedará clara". "Nunca he tomado conscientemente o deliberadamente ningún suplemento que viole las normas antidopaje", añadió el futbolista, que cumple 31 años el mes próximo.

Además, Pogba sostuvo que "nunca haría nada para mejorar" su rendimiento "mediante el uso de sustancias prohibidas" y que nunca ha "faltado al respeto o engañado a compañeros atletas y partidarios de cualquiera de los equipos que he jugado, o en contra".



El futbolista, que tiene contrato con el Juventus hasta julio de 2026, volvió a dar positivo en el contraánalisis, que se le efectuó en septiembre y permanecía suspendido cautelarmente mientras la NADO investigaba los hechos.



