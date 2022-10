Cada vez que avanza la investigación sobre el caso de extorsión del futbolista francés Paul Pogba se conocen más declaraciones que impactan.

Pogba fue foco de este problema que no lo ha dejado en paz y del que quiere salir lo más rápido posible para enfocarse en su trabajo.



El diario Journal du Dimanche ha revelado nuevos detalles, que llegan a comprender que fue un difícil momento para el jugador.

Fuertes declaraciones



La Fiscalía de París ha dicho que Pogba aseguró que varios hombres que tapaban su rostro y estaban armados con rifles lo abordaron a las afueras de la ciudad el pasado 19 de marzo y le exigieron más de 12 millones de euros.



Pogba, en su declaración, confesó que tuvo miedo por su familia, en el instante en el que los hombres le apuntaban al rostro.



“Tenía miedo. Los dos tipos me apuntaron con sus armas. Dado que me tenían así a punta de pistola, les dije que pagaría. Me gritaron: 'Cállate, mira hacia abajo'. [...] Cuando los dos encapuchados se marcharon, Roushdane me dijo que tenía que pagar porque, de lo contrario, todos estábamos en peligro", confesó.



El periódico informa que el jugador entró en shock cuando contó el hecho. Boubacar Camara, amigo de infancia del volante, contó que la situación en el momento de la confesión era dramática.

Paul Pogba, en el Mundial de Rusia 2018. Foto: Mauricio Moreno - Archivo EL TIEMPO



Camara dijo que unas horas después de la declaración Pogba le dijo que pensó en dejar el fútbol, pues el suceso lo tenía, nervioso y muy asustado.



“’Ya no quiero jugar al fútbol’”, le dijo, a lo que él le respondió: “Cálmate”, pero Camara contó que estaba inconsolable.



“Me confesó que tenía miedo por sus hijos, su esposa, por su familia”, se leyó en el reporte del periódico.



