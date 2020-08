Baja importante en Francia, campeón del mundo, por covid-19

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, convocó este jueves al centrocampista de la Juventus Adrien Rabiot, fuera del grupo desde hace más de dos años, y no pudo contar con Paul Pogba (Manchester United), quien dio positivo al coronavirus.

Para sus partidos de Liga de Naciones contra Suecia y Croacia, el entrenador descartó al campeón del mundo Blaise Matuidi y llamó por primera vez a tres jugadores: Houssem Aouar (Lyon), Dayot Upamecano (RB Leipzig) y Eduardo Camavinga (Rennes).



(Lea también: Messi y Guardiola: una pareja de lujo que podría reencontrarse)



"Desafortundamente (Pogba) se sometió ayer (miércoles) a un test que dio positivo esta mañana, le he sustituido por Camavinga", dijo Deschamps sobre el centrocampista del United.



La convocatoria de Rabiot, por su parte, es una sorpresa. El jugador, entonces en el París SG, había rechazado públicamente su papel de reserva para el Mundial-2018.



"Ha recuperado un muy buen nivel. No podemos volver atrás, no soy alguien al que le guste tomar posiciones radicales. Ha seguido siendo seleccionable", explicó el técnico.



Deschamps también confirmó la presencia de la estrella del PSG Kylian Mbappé, quien disputó la 'Final 8' de la Liga de Campeones después de recuperarse de un esguince de tobillo.



(Le puede interesar: Roglic acabó con las especulaciones sobre su presencia en el Tour)



Los 'Bleus' volverán a jugar luego de un largo parón causado por la pandemia de coronavirus, que obligó a aplazar un año la Eurocopa-2020. Su último partido fue el 17 de noviembre, en Albania (2-0).



El 5 de septiembre jugarán en Solna contra Suecia antes de recibir en el Stade de France, tres días más tarde, a Croacia, en duelos de la Liga de Naciones.



(En otras noticias: James Rodríguez y Yerry Mina, otro posible reencuentro)



La lista de convocados de la selección francesa:



Arqueros: Hugo Lloris (Tottenham/ENG), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marsella)



Defensas: Lucas Digne (Everton/ENG), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern/GER), Presnel Kimpembé (París SG), Clément Lenglet (FC Barcelona/ESP), Ferland Mendy (Real Madrid/ESP), Dayot Upamecano (RB Leipzig/GER), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP)



Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Rennes), N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Steven Nzonzi (Rennes), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Moussa Sissoko (Tottenham/ENG)



Delanteros: Houssem Aouar (Lyon), Wissam Ben Yedder (Mónaco), Olivier Giroud (Chelsea/ENG), Antoine Griezmann (FC Barcelona/ESP), Jonathan Ikoné (Lille), Anthony Martial (Manchester United/ENG), Kylian Mbappé (París SG)



DEPORTES

Con AFP

Más noticias de Deportes