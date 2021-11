Se le viene la noche a Cristiano, lo culpan de la crisis del M. United

Cristiano Ronaldo se despidió del que hasta este domingo fue su entrenador en el Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, y dijo que es un "ser humano increíble".

El delantero portugués publicó un mensaje en sus redes sociales para despedir a Solskjaer, que fue despedido este domingo tras perder por 4-1 contra el Watford.

Apuntan a la estrella portuguesa

"Fue mi delantero cuando llegué al Manchester United y ha sido mi entrenador cuando he vuelto al equipo. Pero, sobre todo, es un ser humano increíble. Le deseo lo mejor en lo que le reserve la vida ahora. Mucha suerte, amigo, te la mereces", dijo Cristiano.



El despido de Solskjaer termina con tres años de dirección del noruego en Manchester, donde llegó para sustituir como entrenador interino a José Mourinho en diciembre de 2018.



Sin embargo, apenas tres meses después fue confirmado como técnico permanente y en sus años en el cargo ha llevado a los 'Diablos Rojos' a un subcampeonato de la Premier League, un tercer puesto y una final de la Liga Europa.



Para Paul Merson, leyenda del Arsenal, el culpable de todo es el portugés.



"Lo siento por Solskjaer, porque estaba claro que tenían un plan bien definido para el equipo, desde el final de la temporada pasada, cuando terminaron segundos. En verano, finalmente consiguen a Sancho y se veía lo que quería: Sancho por un lado, Rashford por el otro, Cavani recogiendo las sobras, Greenwood incorporándose al equipo... Juventud, velocidad, regate y mucha energía!, afirmó el exjugador.



Y agregó: "Luego, en el último día de mercado, llega Cristiano Ronaldo y eso lo arruinó todo. Todo se fue por el desagüe (...). Con Ronaldo ya no se puede jugar al contraataque. Esta temporada, Bruno apenas ha tocado balón. No me malinterpretes, Ronaldo es uno de los mejores jugadores del mundo, pero es el talón de Aquiles de este equipo...".



