Paul Gascoigne y su insólita reacción tras la muerte de su padre

La carrera de Paul Gascoigne estuvo marcada por muchos excesos, que le quitaron algo de brillo a su vida deportiva. El exfutbolista inglés confesó una increíble anécdota, en el momento de la muerte de su padre, en 2018.

Gascoigne, mundialista en Italia 90 y exjugador, entre otros clubes, de Tottenham y Lazio, contó en una entrevista el ataque de furia que tuvo en el momento en que su papá falleció.



“Éramos muy cercanos realmente. Cuando quedamos solos él y yo en el hospital y él murió, salté sobre la maldita cama y lo golpeé. Le di un cabezazo, le di unos puñetazos y tuve mi desquite de cuando era más joven. Luego me quedé allí tumbado y lo abracé durante 45 minutos”, contó Gascoigne, en una charla en el canal de YouTube Anything Goes With James English.



Gascoigne contó que su padre lo internó en una clínica psiquiátrica en 2010, algo que no le perdonó en su momento, y que lo sucedido en su lecho de muerte fue una especie de desquite.



Sin embargo, el exfutbolista asegura que extraña mucho a su padre. “Los sábados son los días en que más lo extraño. Me encantaba llevarlo conmigo por el mundo cuando era futbolista. Debo haberle comprado a mi padre 80 carros y 18 barcos y casas. Le di mucho dinero a mi familia”, declaró.



