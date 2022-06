Patrick Gunnarsson fue pillado. El arquero del Viking FC, del campeonato de Noruega, quedó registrado en un video en el que hace una jugada antirreglamentaria.

Resulta que Gunnarsson cogió la costumbre de recortar la distancia de los paros de su arco en 15 y hasta 20 centímetros.



Un diario local fue el que denunció el tema. El arquero, de 21 años, antes de comenzar cada tiempo, se iba a la portería y la achicaba. El golero espera a que el juez asistente hiciera el reconocimiento del lugar y aprovechaba el momento.



Sin mido, Guunarsson levantó el palo y lo corrió hacia adentro, fue al otro e hizo lo mismo. Al ser preguntado sobre el tema, el portero dijo: “Es solo un ritual que tengo antes de cada encuentro. Lo que me hace sentir cómodo. No es más que eso, solo pateo un poco los palos”.