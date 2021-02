Condenan a médica por homicidio en caso de un jugador de Camerún

La Justicia rumana ha hallando hoy culpable de homicidio culposo a la doctora que atendió sobre el césped al internacional camerunés del Dinamo de Bucarest Patrick Ekeng, que falleció en 2016 en el hospital al que fue trasladado tras sufrir un colapso durante un partido de primera división.

El Tribunal de Apelación de Bucarest considera que la médica condenada, Elena Duta, incurrió en una grave negligencia al no intentar reanimar al jugador camerunés durante los tres minutos que tardó en llegar la ambulancia.



La sentencia, que no puede ser apelada, establece una pena de cárcel de 18 meses, que queda en suspenso, y obliga a la condenada a prestar trabajo comunitario durante dos meses.



Durante la investigación de la muerte del jugador, que tenía 26 años, se descubrió que la ambulancia que lo trasladó no estaba dotada del equipo de reanimación necesario.



El Tribunal también ha ordenado que se pague una indemnización de 200.000 euros, cubierta por la aseguradora que cubría el partido, a la familia del futbolista, según informa el diario rumano Gazeta Sporturilor.



"Consideramos que se ha hecho justicia y esperamos que sea un señal de advertencia, tanto para los clubes como para quienes dan atención médica a los deportistas", ha declarado el abogado de la familia de Ekeng, Vlad Hossu. Ekeng, que en el momento de su muerte tenía 26 años, murió a causa de una parada cardioresiratoria el 6 de mayo de 2016 en un hospital de Bucarest, al que había sido trasladado tras desplomarse durante el Dinamo-Viitorul de la liga rumana.



Según la autopsia, Ekeng sufría de problemas del corazón. La muerte del camerunés causó consternación en Rumanía, donde los aficionados del Dinamo le recuerdan constantemente en sus partidos y llegaron a recaudar fondos para la familia del futbolista. Ekeng, que llegó a ser internacional con la selección de Camerún, jugó en el Córdoba entre 2014 y 2015 y anteriormente estuvo en el club francés Le Mans y el suizo Lausana.



EFE