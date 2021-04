Vehemente crítica de Patrice Evra a los que atacaron la Superliga

El exfutbolista del Manchester United, Patrice Evra, lanzó un duro mensaje al mundo del fútbol, luego de todo el terremoto que se generó con la Superliga.

(Le puede interesar: Florentino Pérez pone la cara tras el desplome de la Superliga)



El exfutbolista senegalés, nacionalizado francés, criticó la energía de muchos sectores contra la Superliga, en comparación con lo poco que se hace en otros ámbitos, como la lucha contra el racismo.



"Este es un mensaje para toda la gente anti-fútbol, ​​esa gente detrás de este plan de la Superliga. Antes de eso, me gustaría decir cuánto admiro la pelea de todos nosotros, los fanáticos comienzan a protestar, los expertos hablan El presidente de la FIFA dice que va a poner nuevas reglas, los políticos, Boris Johnson, mucha gente involucrada para detener todo eso. Pero tengo una pregunta simple. ¿Por qué no tenemos la misma energía, la misma pasión, el mismo compromiso de luchar contra el racismo en el fútbol?", dijo Evra en parte de su mensaje. Y continuó:

Pero tengo una pregunta simple. ¿Por qué no tenemos la misma energía, la misma pasión, el mismo compromiso de luchar contra el racismo en el fútbol? FACEBOOK

TWITTER



"¿Sabes por qué? Es porque no hay nada que ganar, no hay dinero. Así que dejemos de usar el ventilador. Algunas personas dicen 'sí, los fans' pero ni siquiera se toman una foto con ellos. Así que yo ya tuve suficiente. No voy a culpar a esos dueños, son empresarios, no les importa el fútbol, ​​ni siquiera miran jugar a su propio equipo, no saben los nombres de los jugadores porque a ellos solo les importa los números".



"Tengamos el mismo compromiso en todas las peleas como el racismo o el medio ambiente. También hay que salvar el planeta", dijo.



(Lea además: Simeone, distinto a Bielsa y a Guardiola, ¡hasta en la Superliga!)



DEPORTES

Lo invitamos a leer también

-Documental revela escabrosos detalles de la muerte de Maradona



-Real Madrid hace la tarea y sigue en la lucha por el título



-Con este golazo de Villa, Boca ganó en la Copa Libertadores