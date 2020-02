Pasto no fue capaz y quedó fuera de la Copa Suramericana

Huachipato venció 0-1 al Pasto y clasificó a segunda fase de la Copa Suramericana, gracias al gol de Juan Sánchez, quien venció al portero local a falta de nueve minutos para el final del compromiso.

En la ida, el elenco nariñense cayó 1-0.



Síntesis

Pasto: Luis Delgado (7) Juan Arboleda (6) Jerson Malagon (7) Danilo Arboleda (6) Marvin Vallecilla (6) Francisco Rodriguez (5), Camilo Ayala (6) Cristian Alvarez (6) Daniel Hernández (6), Feiver Mercado (6), Ray Vanegas (7)

DT: Diego Corredor

Cambios en Deportivo Pasto: Edis Ibarguen por Camilo Ayala (18 ST), Estefan Medina por Jerson Malagón (34 ST).



Huachipato: Yerko Urra (7) Ignacio Tapia (6) Nicolás Ramírez (6) Claudio Sepúlveda (5) Joffre Escobar (7) Juan Córdova (7) Cristian Cuevas (7) Israel Poblete (6) Diego Oyarsun (5) Sebastián Martínez (7) Cris Martínez (6)

DT: Gustavo Florentin

Cambios en Huachipato: Joaquin Verdugo por Jofre Escobar (21 ST), Juan Sanchez por Sebastián Martinez (34 ST).



Partido: Bueno

Goles: Juan Sánchez (35 ST)

Expulsado: no hubo

Amarillas en Deportivo Pasto: Marvin Vallecilla, Daniel Hernández

Amarillas en Huachipato: Jofre Escobar, Juan Córdova, Juan Sánchez, Joaquín Verdugo

Figura: Yerko Urra



Estadio: Libertad

Asistencia: 20.020 espectadores aproximadamente

Taquilla: no fue suministrada

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (6).



Detalle: la pertinaz llovizna no fue obstáculo para acompañar al Deportivo Pasto, presentando un lleno total. Antes de iniciarse el compromiso, los aficionados encendieron las linternas de los celulares, para recibir a los dos equipos.



Ramiro Rosero

Para EL TIEMPO