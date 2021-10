Programación deportiva para este viernes 15 de octubre

Directv Sports

Canal 613

2 p. m. Fútbol, Liga de España, Éibar vs. Almería.

ESPN

2 p. m.: fútbol, Liga de Francia, PSG vs. Angers



ESPN 2

1 p. m. Tenis: jornada de Indian Wells



Golf Latin America

4 p. m. PGA Tour: The CJ Cup at Summit, segunda ronda.



Fox Sports 2

7 p. m. Béisbol de las Grandes ligas, Medias Rojas de Boston vs. Astros de Houston



Star +

1:20 p. m.: Fútbol, Bundesliga: Hoffenheim vs. Colonia.



Win Sports

7:40 p. m.: fútbol colombiano, Tolima vs. Huila



DEPORTES

