Directv Sports

10:15 a. m. Liga Española: Getafe vs. Alavés

12:30 p. m. Liga Española: Rayo Vallecano vs. Real Madrid

10 p. m. Liga MX: Pumas vs. América

ESPN

7:20 a. m. Premier League: Leeds vs. Tottenham

9:50 a. m. Premier League: Manchester United vs. Watford

12:20 p. m. Premier League: Everton vs. Manchester City

2:50 p. m. Ligue 1 PSG vs. Saint Etienne

7:20 p. m. Copa de la Liga argentina: Independiente vs. Boca Juniors



ESPN2

9:20 a. m. Bundesliga: Bayer Leverkusen vs. Arminia Bielefeld

12:20 p. m. Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs. Bayern Munich

2:50 p. m. Liga española: Atlético de Madrid vs. Celta



Star+

8:50 a. m. Serie A: Salernitana vs. Bologna

9:20 a. m. Bundesliga: Borussia Monchengladbach vs. Wolfsburgo

9:20 a. m. Bundesliga: Union Berlin vs. Mainz 05

9:20 a. m. Bundesliga: Freiburg vs. Hertha Berlin

9:20 a. m. Bundesliga: Greuther Furth vs. Colonia

9:50 a. m. Premier League: Brentford vs. Newcastle

9:50 a. m. Premier League: Brighton vs. Aston Villa

10:50 a. m. Ligue 1: Estrasburgo vs. Niza

11:50 a. m. Serie A: Empoli vs. Juventus

2:30 p. m. Serie A: Sassuolo vs. Fiorentina



Win Sports

2 p. m. Fútbol colombiano: Envigado vs. Jaguares

4:05 p. m. Fútbol colombiano: Pereira vs. La Equidad



Win Sports +

6:10 a. m. Fútbol colombiano: Tolima vs. Junior

8:15 p. m. Fútbol colombiano: Millonarios vs. Cortuluá



Claro Sports

8 p. m. Liga MX: Chivas vs. Puebla



DEPORTES