Programación deportiva para este miércoles primero de diciembre

Directv Sports

Canal 612

1 p. m. Fútbol, Copa del Rey: Córdoba vs. Sevilla.

3 p. m. Fútbol, Copa del Rey: Alicante vs. Betis.

Canal 613

1 p. m. Fútbol, Copa del Rey: Solares-Medio Cudeyo vs. Espanyol.

3 p. m. Fútbol, Copa del Rey: Panadería Pulido vs. Real Sociedad.

ESPN

12:20 p. m. Fútbol, Serie A: Inter vs. Spezia.

2:50 p. m. Fútbol, Liga de Francia: PSG vs. Niza.



ESPN2

12:50 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Angers vs. Mónaco.

2:55 p. m. Fútbol, Liga española: Real Madrid vs. Athlétic de Bilbao.



ESPN3

3 p. m. Fútbol, Premier League: Aston Villa vs. Manchester City.



ESPN Extra

2:30 p. m. Fútbol, Serie A: Génova vs. Milan.



Star+

12:20 p. m. Fútbol, Serie A: Bolonia vs. Roma.

2 p. m. Fútbol de Holanda: Feyenoord vs. Heracles Almelo.

2:20 p. m. Fútbol, Premier League: Watford vs. Chelsea.

2:20 p. m. Fútbol, Premier League: Wolverhampton vs. Burnley.

2:20 p. m. Fútbol, Premier League: West Ham vs. Brighton.

2:20 p. m. Fútbol, Premier League: Southampton vs. Leicester.

2:30 p. m. Fútbol, Serie A: Sassuolo vs. Nápoles.

2:50 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Clermont vs. Lens.

2:50 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Nantes vs. Olympique de Marsella.

2:50 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Lyon vs. Reims.

2:50 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Rennes vs. Lille.

3 p. m. Fútbol, Premier League: Everton vs. Liverpool.

7 p. m. Fútbol de Brasil: América Mineiro vs. Chapecoense.



TyC Sports

7:10 p. m. Fútbol, Liga Argentina: Talleres vs. Godoy Cruz.



Win Sports

9 a. m. Juegos Panamericanos Junior: patinaje de velocidad.

11:30 a. m. Liga profesional de baloncesto: Cimarrones vs. Motilones.

2 p.m. Liga Profesional de baloncesto: Caribbean Storm vs. Titanes.

4 p. m. Juegos Panamericanos Junior: Atletismo.

8:30 p. m. Juegos Panamericanos Junior: Voleibol femenino.



Win Sports +

6 p. m. Fútbol, Liga colombiana: Pereira vs. Nacional.

8:05 p. m. Fútbol, Liga colombiana: Junior vs. Cali.



DEPORTES