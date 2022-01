Directv Sports- Canal 610

12 m. Fútbol, Copa del Rey: Zaragoza vs. Sevilla.

3:30 p. m. Futbol, Copa del Rey: Rayo Majadahonda vs. Atlético de Madrid.

Canal 612

12 m. Fútbol, Copa del Rey: Sporting de Gijón vs. Villarreal.

2 p. m. Fútbol, Copa del Rey: Almería vs. Elche.



Star+

6:20 a. m. Fútbol, Serie A: Sampdoria vs. Cagliari

8:20 a. m. Fútbol, Serie A: Spezia vs. Hellas Verona

8:20 a. m. Fútbol, Serie A: Lazio vs. Empoli

10:25 a. m. Fútbol, Serie A: Sassuolo vs. Genoa

12:25 p. m. Fútbol, Serie A: Milan vs. Roma



ESPN

2:30 p. m. Fútbol, Serie A: Juventus vs. Napoli



Golf Latin America

6 p. m. PGA Tour: Torneo de Campeones



DEPORTES