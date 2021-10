Programación deportiva para este domingo 3 de octubre

Directv Sports

Canal 610

11:30 a. m. Fútbol, Liga de España: Villarreal vs. Betis.

Canal 613

11:30 a. m. Fútbol, Liga de España: Getafe vs. Real Sociedad.

ESPN

5:50 a. m. Fútbol, Liga de Francia: Rennes vs. PSG.

10:20 a. m. Fútbol, Premier League: Liverpool vs. Manchester City.

2:50 p. m. Fútbol, Liga argentina: River Plate vs. Boca Juniors.



ESPN 2

6:50 a. m. Fútbol, Liga de España: Elche vs. Celta.

9 a. m. Fútbol, Liga de España: Español vs. Real Madrid.

11:10 a. m. Moto GP: GP Américas.

7 p. m. Fútbol americano, NFL: Patriots vs. Buccaneers.



ESPN3

5:20 a. m. Fútbol, Serie A: Bolonia vs. Lazio.

7:50 a. m. Fútbol, Premier League: West Ham vs. Brentford.

11 a. m. Tenis: final del ATP Challenge de Lima.

1:50 p. m. Fútbol, Liga de España: Granada vs. Sevilla.



ESPN Extra

7:20 a. m. Fútbol, Liga de Países Bajos: Ajax vs. Utrecht.



Star+

8 a. m. Fútbol, Serie A: Hellas Verona vs. Spezia.

11 a. m. Fútbol, Serie A: Fiorentina vs. Nápoles.

1:45 p. m. Fútbol, Serie A: Atalanta vs. Milan.



Win Sports

10:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a Colombia femenina, etapa 6.

6:05 p. m. Fútbol, Liga colombiana: Medellín vs. Bucaramanga.

8:10 p.m. Fútbol, Liga colombiana: Alianza Petrolera vs. Jaguares.



Win Sports +

2 p. m. Fútbol, torneo de ascenso: Atlético vs. Cortuluá.

4 p. m. Fútbol, liga colombiana: Millonarios vs. Águilas Doradas.



