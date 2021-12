Directv Sports

10:15 a. m. Liga española: Athlétic vs. Betis.

12:30 p. m. Liga española: Getafe vs. Osasuna.

ESPN

6:20 a. m. Serie A: Fiorentina vs. Sassuolo.

9 a. m. Premier League: Newcastle vs. Manchester City.

11:20 a. m. Premier League: Tottenham vs. Liverpool.

2:50 p. m. Liga española: Real Madrid vs. Cádiz.



ESPN2

8:20 a. m. Liga de Países Bajos: Feyenoord vs. Ajax.

11:50 a. m. Serie A: Sampdoria vs. Venezia.

2:30 p. m. Serie A: Milan vs. Napoli.



ESPN3

7:50 p. m. Liga española: Granada vs. Mallorca.



ESPN4

11:20 a. m. Bundesliga: Colonia vs. Stuttgart.



Star+

6:50 a. m. Premier League: Everton vs. Leicester.

8:50 a. m. Serie A: Spezia vs. Empoli.

8:50 a. m. Premier League: Wolverhampton vs. Chelsea.

9:20 a. m. Bundesliga: Freiburg vs. Bayer Leverkusen.

10:40 a. m. Liga de Países Bajos: RKC Waalwijk vs. PSV.

11:50 a. m. Serie A: Torino vs. Hellas Verona.

2:50 p. m. Copa de Francia: Entente Feignies Aulnoye vs. PSG.

7 p. m. Trofeo de Campeones 2021: River Plate vs. Colón.



Win Sports +

6 p. m. Final de la Liga colombiana: Cali vs. Tolima.



DEPORTES