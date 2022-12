En las últimas horas del 2022 y en el amanecer del 2023, el fútbol internacional sigue en plena actividad. La Liga española tendrá actividad en una fecha poco común para ellos. En cambio, la Premier League, que suele tener actividad por esta época, sigue en competencia. Estos son los partidos para ver este fin de semana.

Sábado 31 de diciembre

ESPN

7:20 a. m. Premier League: Wolverhampton vs. Manchester United.}

9:50 a. m. Premier League: Newcastle vs. Leeds United.

12:20 p. m. Premier League: Brighton vs. Arsenal



DSports

8 a. m. Liga Española: Barcelona vs. Espanyol.

10:15 a. m. Liga Española: Villarreal vs. Valencia.

10:15 a. m. Liga Española: Real Sociedad vs. Osasuna.



Star+

9:50 a. m. Premier League: Bournemouth vs. Crystal Palace

9:50 a. m. Premier League: Fulham vs. Southampton

9:50 a. m. Premier League: Manchester City vs. Everton

Domingo 1o. de enero

ESPN

8:50 a. m. Premier League: Tottenham vs. Aston Villa

11:20 a. m. Premier League: Nottingham Forest vs. Chelsea

2:30 p. m. Ligue 1: Lens vs. PSG



Star+

7 a. m. EFL Championship: Blackburn Rovers vs. Cardiff City

10 a. m. EFL Championship: Blackpool vs. Sunderland



