Win o Win +

3 p. m. Liga de baloncesto: Titanes vs. Cimarrones (0-2), juego 3

5:45 p. m. Fútbol colombiano: Cali vs. Junior

8 p. m. Atlético Nacional vs. Pereira

ESPN

8 a. m. Fórmula 1: clasificación GP de Abu Dabi



ESPN 2

7:20 a. m. Fútbol inglés: Manchester City vs. Wolverhampton Wanderers

9:50 a. m. Liverpool vs. Aston Villa

11:55 a. m. Fútbol italiano: Venezia vs. Juventus

2:30 p. m. Udinese vs. AC Milan



ESPN 3

8:55 a. m. Fútbol italiano: Fiorentina vs. Salernitana



