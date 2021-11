Programación deportiva del 9 de noviembre

Win Sports

10:10 a. m. Baloncesto colombiano: Motilones vs. Tigrillos,

2:05 p. m. Team Cali vs. Titanes

5:30 p. m. Corsarios vs. Caribbean Storm

8 p. m. Fútbol de ascenso: Leones vs. Boyacá Chicó

Win +

3:30 p. m. Copa Libertadores femenina; Santa Fe vs. Ferroviária



Directv Sports

3:30 p. m. Copa Libertadores femenina: Kindermann SC vs. Cerro Porteño

5:45 p. m. Sol de América vs. Dep. Cuenca



DEPORTES