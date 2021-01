Todos los partidos que podrá ver por TV durante la cuarentena

Viernes



ESPN

2:45 p. m. Fútbol, Premier League: Sheffield United vs. West Ham United.



ESPN2

2:55 p. m. Fútbol, Liga Española: Celta vs. Villarreal.

ESPN 3

2:30 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Rennes vs. Olympique Marsella.



Fox Sports

12 m. Fútbol, Serie A: Genoa vs. Bologna.



Win Sports

11 a. m. Fútbol, Superliga de Turquía: Galatasaray vs. Genclerbirligi.



Win Sports +

2:45 p. m. Fútbol, Bundesliga: Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich.

Sábado

Directv Sports

Canal 610

10 a. m. Fútbol, Liga Española: Atlético de Madrid vs. Athletic de Bilbao.

2:55 p. m. Fútbol, Liga Española: Osasuna vs. Real Madrid.



Canal 612

2:55 p. m. Fútbol, Liga de Francia: París Saint-Germain vs. Brest.



Canal 613

2:55 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Nimes vs. Lille.



ESPN

12:20 p. m. Fútbol, Liga Española: Granada vs. Barcelona.

2:30 p. m. Fútbol, Serie A: Milan vs. Torino.



ESPN2

7 a. m. Fútbol, Copa FA: Everton vs. Rotterham United.

8:55 a. m. Fútbol, Serie A: Benevento vs. Atalanta.



Fox Sports

3 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Rennes vs. Lyon.



Win Sports +

9:30 a. m. Fútbol, Bundesliga: Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen.

12:30 p. m. Fútbol, Bundesliga: RB Leipzig vs. Borussia Dortmund.

Domingo

Directv Sports

Canal 610

10 a. m. Fútbol, Liga Española: Cádiz vs. Alavés.

12:25 p. m. Fútbol, Liga Española: Elche vs. Getafe.

2:55 p. m. Fútbol, Liga Española: Valladolid vs. Valencia.



ESPN

6:30 a. m. Fútbol, Serie A: Roma vs. Inter.

8:25 a. m. Fútbol, Copa FA: Manchester City vs. Birmingham.

11:50 a. m. Fútbol, Serie A: Fiorentina vs. Cagliari.

2:30 p. m. Fútbol, Serie A: Juventus vs. Sassuolo.



ESPN2

8:55 a. m. Fútbol, Serie A: Udinese vs. Nápoles.



Fox Sports

8:55 a. m. Fútbol, Serie A: Parma vs. Lazio.

11 a. m. Fútbol, Liga Española: Levante vs. Eibar.



Win Sports

9:30 a. m. Fútbol, Bundesliga: Augsburgo vs. Stuttgart.



Win Sports +

8 a. m. Fútbol, Superliga de Turquía: Ankaragucu vs. Basaksehir.

11 a. m. Fútbol, Superliga de Turquía: Hatayspor vs. Besiktas.

Lunes

ESPN2

1:55 p. m. Fútbol, Liga Española: Huesca vs. Betis.



Fox Sports

2:35 p. m. Fútbol, Serie A: Spezia vs. Sampdoria.





Martes



Directv Sports

Canal 610

1 p. m. Fútbol, Liga Española: Granada vs. Osasuna.

3:30 p. m. Fútbol, Liga Española: Atlético de Madrid vs. Sevilla.



Canal 613

2:30 p. m. Fútbol, Copa de Alemania: Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt.



ESPN

3 p. m. Fútbol, Premier League: Wolverhampton vs. Everton.

6:45 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Palmeiras vs. River Plate.



