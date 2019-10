Programación de partidos de fútbol para este miércoles 23 de octubre

WIN SPORTS

6:15 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Nacional vs. Envigado

8:15 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Millonarios vs. Santa Fe

ESPN

11:50 a. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Ajax vs. Chelsea

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Lille vs. Valencia

7 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Astros vs. Nacionales



ESPN 2

2 p. m: FÚTBOL – Liga de Campeones: Inter vs. Borussia Dortmund



ESPN 3

2 p.m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Benfica vs. Lyon

6:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Boston vs. Filadelfia



FOX SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Slavia Praga vs. Barcelona

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Flamengo vs. Gremio



FOX SPORTS 2

11:50 a. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Leipzig vs. Zenit

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Salzburgo vs. Nápoles



FOX SPORTS 3

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Genk vs. Liverpool



