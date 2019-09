Los partidos de la Fecha Fifa de esta semana

Entre lunes y martes se disputarán los partidos de la fecha Fifa. En Europa, juegos de la clasificación a la Eurocopa de Nacionales 2020. Además, partidos de preparación de las selecciones suramericanas. Algunos tendrán TV para Colombia.

Lunes 8 de septiembre

Clasificación a la Eurocopa

Estonia vs. Holanda: 1:45 p. m. (Directv Sports 613, en diferido a las 6 p. m.)

Irlanda del Norte vs. Alemania: 1:30 p. m. (Directv Sports 610)



Azebaijan vs. Croacia

Hungría vs. Eslovaquia



Letonia vs. Macedonia

Polonia vs. Austria: 1:30 p. m. (Directv Sports 616)

Slovenia vs. Israel



Rusia vs. Kazajistán

San Marino vs. ChipreEscocia vs. Bélgica:1:30 p. m. (Directv Sports 612)

Martes 11 de septiembre

Clasificación a la Eurocopa

Inglaterra vs. Kosovo: 1:30 p. m. (Directv Sports canal 613)

Montenegro vs. República Checa



Lituania vs. Portugal: 1:30 p. m. (Directv Sports canal 612)

Luxemburgo vs. Serbia



Albania vs. Islandia

Francia vs. Andorra:1:30 p. m. (Directv Sports canal 610)

Moldavia vs. Turquía

Amistosos internacionales

Jordania vs. Paraguay 11 a. m.

Ucrania vs. Nigeria 1:30 p. m.

Irlanda vs. Bulgaria 1:45 p. m.

Ecuador vs. Bolivia 7 p. m.

EE. UU. vs. Uruguay 7 p. m.

Colombia s. Venezuela 8 p. m. (Canal Caracol)

Honduras vs. Chile 8:30 p. m.

Argentina vs. México 9 p. m.

Perú vs. Brasil 10 p. m.



