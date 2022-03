Star +

5:50 a. m. Rugby – Super Rugby – Force vs. Reds

2:20 p. m. Bundesliga – Fecha #25 – Arminia Bielefeld vs. Ausburg

2:30 p. m. Serie A – Fecha #28 – Inter vs. Salernitana

2:40 p. m. Rugby – Premiership – Harlequins vs. Newcastle

2:50 p. m. Ligue 1 – Fecha #27 – Lorient vs. Lyon

10:25 p. m. Rugby – Super Rugby – Blues vs. Chiefs



ESPN 3

2 p. m. Golf – Arnold Palmer Invitational – Segunda Vuelta



ESPN 2

2:50 p. m. LaLiga – Fecha #27 – Alavés vs. Sevilla

7:30 p. m. NBA – Chicago Bulls vs. Milwaukee Bucks

10 p. m. NBA – Phoenix Suns vs. New York Knicks



Directv Sports

2 p. m. Sudamericano Femenino Sub-17: Argentina vs. Venezuela

4:30 p. m. Sudamericano Femenino Sub-17: Bolivia vs. Brasil

8 p. m. Liga MX: Necaxa vs. Toluca



Win Sports

7 p. m. Copa Davis: Estados Unidos vs. Colombia



Win +

7:40 p. m. Liga BetPlay: Once Caldas vs. Pereira





DEPORTES