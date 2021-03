Programación deportiva para este viernes 12 de marzo 

ESPN

2:30 p. m. Serie A: Atalanta vs. Spezia

7:15 p. m. Copa de la Liga Argentina: Huracán vs. Lanús



ESPN 2

9 a. m. ATP 250 Santiago 4tos de Final

2:50 p. m. LaLiga: Levante vs. Valencia

8 p. m. NBA Memphis Grizzlies vs. Denver Nuggets

11 p. m. ESPN Knockout Ali Akhmedov vs. Scott Sigmon

ESPN 3

4:30 a. m. Super Rugby Australia #4 Western Force vs. Rebels

7:30 a. m. Ciclismo Tirreno Adriático Etapa #3

12 m Golf The Players Championship Segunda Vuelta



ESPN Extra

10 a. m. ATP 250 Doha Semifinales

2:30 p. m. Premiership #13 Bristol Bears vs. Wasps



Win +

11 a. m. Superliga Turca: Basaksehir vs. Besiktas

3:15 p. m. Liga BetPlay: La Equidad vs. Envigado

5:30 p. m. Copa Libertadores Femenina: Sol de América vs. Santa Fe

8 p. m. Liga BetPlay: Tolima vs. Jaguares



Win Sports

