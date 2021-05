Programación deportiva para este sábado 8 de mayo

ESPN

6:20 a. m. Premier League: Leeds vs. Tottenham

11:20 a- m. Premier League: Manchester City vs. Chelsea

3:50 p. m. Copa de la LPF #13 Patronato vs. Boca Juniors



ESPN Extra

7:50 a. m. Serie A: Spezia vs. Napoli

9:55 a. m. Ligue 1: Lyon vs. Lorient

12 m. Golf - Wells Fargo Championship Tercera Vuelta

5 p. m. MLS Orlando City vs. New York City

7 p. m. MLS LA Galaxy vs. LA FC



ESPN 2

6:50 a. m.. Ciclismo: Giro de Italia

11:30 a. m. Tenis - WTA M1000 Madrid Final Femenina

2 p. m. Tenis - ATP M1000 Madrid Semifinal #2



ESPN 3

7:55 a. m. F1 GP de España Clasificación

10:50 a. m. Serie A: Inter vs. Sampdoria

2 p. m. Premier League: Liverpool vs. Southampton

4 p. m. Superliga Americana de Rugby - Semifinal #1 Peñarol Rugby vs. Selknam

7 p. m. Superliga Americana de Rugby - Semifinal #2 Jaguares XV vs. Olimpia Lions

9 p. m. NBA Denver Nuggets vs. Brooklyn Nets



DIRECTV SPORTS

(612)

6 a. m. Ligue 1: Nantes vs. Girondins Bordeaux



(610)

9:15 a. m. LaLiga: FC Barcelona vs. At. Madrid



(612)

11:30 a. m. LaLiga: Cádiz CF vs. Huesca



(610)

2 p. m. LaLiga: Athletic Club vs. Osasuna

(Le puede interesar: Ojo: la final de la Champions podría cambiar de sede)



Win +

8:30 a. m. Bundesliga: Borussia Dortmund vs. RB Leipzig

11:30 a. m. Bundesliga: Bayern Munich vs. Borussia Monchengladbach



Win Sports

10 a. m. Ciclismo: Vuelta Algarve | Etapa 4

12:30 p. m. Superliga Turca: Galatasaray vs. Besiktas

5:30 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Sabios vs. Bucaros

9 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Titanes vs. Team Cali



Canal Caracol

7 a. m. Ciclismo: Giro de Italia



CLARO SPORTS

9:15 p. m. Liga MX: Santos Laguna vs. Querétaro





DEPORTES