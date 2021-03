Programación deportiva para este miércoles 24 de marzo

DIRECTV SPORTS

(Canal 612)

12 m Eliminatorias Mundial Catar 2022: Turquía vs. Holanda



(610)

2:45 p. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Bélgica vs. Gales



(612)

2:45 p. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Eslovenia vs. Croacia

(613)

2:45 p. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Serbia vs. República Irlanda



ESPN 2

10 a. m. WTA/ATP Miami Primera Ronda

2:45 p. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Portugal vs. Azerbaiyán

6:30 p. m. NBA Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics

9 p. m. NBA Utah Jazz vs. Brooklyn Nets





ESPN 3

2:45 p. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Francia vs. Ucrania

6 p. m. WTA/ATP Miami Primera Ronda



Win +

3:15 p. m. Liga: América vs. Medellín

5:30 p. m. Liga: Tolima vs. Junior

8 p. m. Liga: Nacional vs. Jaguares



TyC Sports

5:15 p. m. Copa de la Liga Profesional Argentina: Atlético Tucumán vs. CA Huracán

8:10 p. m. Copa Argentina: Boca Juniors vs. Defensores Belgrano



RCN

9:15 a. m. Ciclismo: Vuelta a Cataluña



