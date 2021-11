Programación deportiva para este lunes primero de noviembre 

WIN SPORTS Y WIN SPORTS +

3 p. m.: fútbol colombiano, Junior vs. Pasto. 5:05 p. m.: Huila vs. Cali. 7:10 p.m.: Quindío vs. Santa Fe.



DIRECTV

Canal 610 o 619

11:30 a. m.: fútbol de España, Rayo Vallecano vs. Celta.

7 p. m.: NBA: Denver vs. Memphis.



STAR+

2 p. m.: fútbol de Inglaterra, Wolves vs. Everton.

6 p. m.: fútbol de Brasil, Cuiabá vs. Bragantino.

7:30 p. m.: Corinthians vs. Chapecoense.

ESPN2

1:30 p. m. Tenis – M1000 Paris Primera Ronda

2 p. m. NFL Chiefs vs. Giants



ESPN 3

2:30 p. m. Serie A – Fecha #11 Bologna vs. Cagliari





DEPORTES