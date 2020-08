Programación deportiva para este lunes 17 de agosto

ESPN

12:30 p. m. Baloncesto-NBA: Denver Nuggets vs. Utah Jazz



3 p. m. Baloncesto-NBA: Toronto Raptors vs. Houston Rockets



5:30 p. m. Baloncesto-NBA: Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers.



ESPN 2

2 p. m. Fútbol-Liga de Europa: Inter vs. Shaktar



ESPN 3

6 p. m. Béisbol-MLB: Boston Red Sox vs. New York Yankees



Fox Sports

2 p. m. Fútbol-Liga de Europa: Inter vs. Shaktar



Claro Sports

9 p. m. Fútbol-Liga de México: León vs. Tijuana.



(Lea además: James vuelve a desahogarse: 'Si fuera un mal jugador lo aceptaría')





DEPORTES