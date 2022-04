ESPN

11:30 a. m. UEFA Europa League – Cuartos de Final (Vuelta) – Atalanta vs. RB Leipzig

1:45 p. m. UEFA Europa League – Cuartos de Final (Vuelta) – Barcelona vs. Eintracht Frankfurt

4:45 p. m. Conmebol Libertadores – Athletico Paranaense vs. The Strongest

6:55 p. m. Conmebol Libertadores – Vélez Sarsfield vs. RB Bragantino

ESPN 2

1:45 p. m. UEFA Europa League – Cuartos de Final (Vuelta) – Lyon vs. West Ham

5 p. m. Conmebol Sudamericana – Unión La Calera vs. Banfield

8:55 p. m. Conmebol Libertadores – Emelec vs. Deportivo Táchira



ESPN 3

1:45 p. m. UEFA Europa League – Cuartos de Final (Vuelta) – Rangers vs. SC Braga



ESPN 4

5 p. m. Conmebol Sudamericana – Montevideo Wanderers vs. Metropolitanos FC

7:15 p. m. Conmebol Sudamericana – Internacional vs. Guaireña FC



Directv Sports

3 p. m. Sudamericano Femenino Sub-20: Venezuela vs. Argentina

5:15 p. m. Copa Sudamericana: Sao Paulo vs. Everton VM

5:30 p. m. Sudamericano Femenino Sub-20: Chile vs. Colombia

7:30 p. m. Copa Sudamericana: Medellín vs. 9 de Octubre

7:30 p. m. Copa Sudamericana: Lanús vs. Barcelona SC



Señal Colombia

5:30 p. m. Sudamericano Femenino Sub-20: Chile vs. Colombia





WIN SPORTS+, WIN SPORTS

7:30 p. m. Copa BetPlay: Pereira vs. Águilas Doradas



Star +

11:30 a. m. UEFA Conference League – Cuartos de Final (Vuelta) – PSV vs. Leicester

1 p. m. MLB – Chicago White Sox vs. Seattle Mariners

1:45 p. m. UEFA Conference League – Cuartos de Final (Vuelta) – Slavia Praga vs. Feyenoord

1:45 p. m. UEFA Conference League – Cuartos de Final (Vuelta) – Roma vs. Bodo/Glimt

1:45 p. m. UEFA Conference League – Cuartos de Final (Vuelta) – PAOK vs. Olympique Marseille

7:15 p. m. Conmebol Sudamericana – Lanús vs. Barcelona





DEPORTES