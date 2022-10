ESPN

11:30 a. m.UEFA Europa League – Omonia vs. Manchester United

1:45 p. m. UEFA Europa League – Roma vs. Betis

7:20 p. m. LPF AFA 2022 – Fecha #23 – Gimnasia LP vs. Boca Juniors

ESPN 2

11:30 a. m. UEFA Europa League – Sheriff Tiraspol vs. Real Sociedad

1:45 p. m. UEFA Europa League – Arsenal vs. Bodo Glimt

6:30 p. m. NBA – Pretemporada – Brooklyn Nets vs. Miami Heat

9 p. m. NBA – Pretemporada – LA Lakers vs. Minnesota Timberwolves



ESPN 3

11:30 a. m. UEFA Europa League – Sturm Graz vs. Lazio

1:45 p. m. UEFA Europa League – Midtjylland vs. Feyenoord



Star +

11:30 a. m. UEFA Europa League – Monaco vs. Trabzonspor

11:30 a. m. UEFA Europa League – Helsinki vs. Ludogorets

11:30 a. m. UEFA Europa League – Malmo vs. Union Berlin

11:30 a. m. UEFA Europa League – Zurich vs. PSV

11:30 a. m. UEFA Europa League – Crvena Zvezda vs. Ferencvaros

11:30 a. m. UEFA Europa Conference League – Anderlecht vs. West Ham

11:30 a. m. UEFA Europa Conference League – Silkeborg vs. Fotlab Club FCSB

11:30 a. m. UEFA Europa Conference League – Lech Poznan vs. Hapoel Beer-Sheva

11:30 a. m. UEFA Europa Conference League – FC Slovacko vs. Nice

11:30 a. m. UEFA Europa Conference League – Dnipro 1 vs. Vaduz

11:30 a. m. UEFA Europa Conference League – Molde vs. Shamrock Rovers FC

11:30 a. m. UEFA Europa Conference League – Sivasspor vs. Ballkani

11:30 a. m. UEFA Europa Conference League – FC Pyunik vs. FK Zalgiris Vilnius

12:50 p. m. Mundial Vóleibol Femenino – Equipos a Confirmar

1:45 p. m. UEFA Europa League – Freiburg vs. Nantes

1:45 p. m. UEFA Europa League – Rennes vs. Dynamo Kyiv

1:45 p. m. UEFA Europa League – Braga vs. Union Saint-Gilloise

1:45 p. m. UEFA Europa League – Fenerbahce vs. AEK Larnaca

1:45 p. m. UEFA Europa League – Olympiacos vs. Qaragab

1:45 p. m. UEFA Europa Conference League – Heart of Midlothian vs. Fiorentina

1:45 p. m. UEFA Europa Conference League – RFS vs. Istanbul Basaksehir

1:45 p. m. UEFA Europa Conference League – Villarreal vs. Austria Wien

1:45 p. m. UEFA Europa Conference League – Koln vs. Partizan

1:45 p. m. UEFA Europa Conference League – AZ Alkmaar vs. Apollon Limassol

1:45 p. m. UEFA Europa Conference League – Gent vs. Djurgardens

1:45 p. m. UEFA Europa Conference League – Slavia Praha vs. CFR 1907 Cluj

1:45 p. m. UEFA Europa Conference League – Basel vs. Slovan Bratislava

5 p. m. Brasileirao – Serie A – Fecha #30 – Avaí vs. Botafogo

5 p. m. Brasileirao – Serie A – Fecha #30 – Palmeiras vs. Coritiba

6 p. m. Brasileirao – Serie A – Fecha #30 – América Mineiro vs. Sao Paulo

Win Sports +

8 p. m. Nacional vs. Medellín





DEPORTES

