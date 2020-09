Programación deportiva para este jueves 3 de septiembre

ESPN

10 a. m. Tenis: Us Open



ESPN 2

7 a. m. Tour de Francia: etapa 6.

1:45 p. m. Fútbol-Liga de Naciones: Ucrania vs. Suiza



ESPN 3

7 a. m. Tour de Francia: etapa 6.

10:30 a. m. Tenis – US Open: Cabal y Farah vs. Édouard Roger-Vasselin y Jürgen Melzer.



Canal Caracol

8:30 p. m. Tour de Francia: etapa 6



Directv Sports

(Canal 610)

1:45 p. m. Fútbol-Liga de Naciones: Alemania vs. España

(Canal 612)

1:45 p. m. Fútbol-Liga de Naciones: Turquía vs. Hungría.

5:30 p. m. Baloncesto – NBA: Toronto Raptors vs. Boston Celtics(

8 p. m. Baloncesto – NBA: Denver Nuggets vs. Los Ángeles Clippers

(Canal 613)

1:45 p. m. Fútbol-Liga de Naciones: Bulgaría vs. Irlanda.

6:10 p. m. Baloncesto – NBA: San Diego vs. Los Ángeles Angels



DEPORTES