Programación deportiva para este domingo 9 de mayo

7:55 a. m. Premier League Fecha #35: Aston Villa vs. Manchester United

12:25 p. m. Copa de la LPF #13 River Plate vs. Aldosivi

15:05 p. m. Copa de la LPF #13 Huracán vs. Independiente



ESPN 2

5:30 a. m. Ciclismo - Giro D'Italia Etapa #2

10:20 a. m. Premier League Fecha #35: West Ham vs. Everton

11:15 a. m. Tenis - ATP M1000 Madrid Final

13:50 p. m. LaLiga #35 Real Madrid vs. Sevilla

ESPN 3

7:50 a. m. Serie A Fecha #35: Parma vs. Atalanta

12 m. NBA Boston Celtics vs. Miami Heat

14:30 p. m. NBA LA Clippers vs. New York Knicks

6 p. m. MLB Atlanta Braves vs. Philadelphia Phillies



ESPN Extra

12 m Golf - Wells Fargo Championship Última Vuelta



Canal Caracol

6 a. m. Giro de italia



Fox Sports

1:45 p. m. Serie A. Juventus vs. AC Milán



Fox Sports 2

7:30 a. m. Eredivisie: Feyenoord vs. Ajax



RAI Italia

8 a. m. Serie A: Benevento vs. Cagliari

1:45 p. m. Serie A. Juventus vs. AC Milán



Win +

8:30 a. m. Bundesliga: Frankfurt vs. Mainz 05

11 a. m. Bundesliga: Hertha Berlín vs. Arminia Bielefeld



Win Sports

10 a. m. Ciclismo: Vuelta Algarve | Etapa 5

5 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Motiones vs. Tigrillos

7 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Caribbean vs. Cafeteros



Directv Sports

(Canal 612)

10:05 a. m. Ligue 1: Stade de Reims vs. AS Mónaco

(610)

11:30 a. m. LaLiga: Villarreal vs. Celta



TyC Sports

10:10 a. m. Copa de la Liga Profesional Argentina: Argentinos Juniors vs. Estudiantes LP

12:30 p. m. Copa de la Liga Profesional Argentina: Racing Avellaneda vs. San Lorenzo

3:15 p. m. Copa de la Liga Profesional Argentina: Colón vs. Unión Santa Fe

7 p. m. Copa de la Liga Profesional Argentina: Newell's Old Boys vs. Sarmiento



CLARO SPORTS

7 p. m. Liga MX: Club León vs. Toluca

9:15 p. m. Liga MX: Pachuca vs. Chivas Guadalajara





