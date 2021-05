Programación deportiva para este jueves 13 de mayo

ESPN

5:25 a.m. Giro de Italia: Etapa 6

2 p.m. Manchester United vs. Liverpool

7 p.m. Copa Libertadores: América vs. Atlético Mineiro

ESPN 2

12 m. Liga Premier: Aston Villa vs. Everton

3 p.m. Granada vs. Real Madrid

5 p.m. Copa Libertadores: Gremio vs. Lanús

7:30 p. m. Copa Sudamericana: Club Libertad vs. Newell's Old Boys



ESPN 3

7p.m. Copa Sudamericana: Peñarol vs. Corinthians



TYC Sports

12:10 p. m. Copa Argentina: Boca Unidos vs. Godoy Cruz



DIRECTV SPORTS

1:45 p. m. Copa Libertadores: RB Leipzig vs. Borussia Dortmund

5:15 p. m. Copa Sudamericana: Aragua vs. La Equidad



WIN SPORTS

9 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Titanes vs. Tigrillos



DEPORTES