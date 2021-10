Champions League: prográmese con los partidos de la semana

La Champions League sigue su curso esta semana con la tercera jornada de la fase de grupos, con partidos llamativos como el Atlético-Liverpool o el Porto-Milan.



Partidos del martes en la Champions

Brujas vs. Manchester City

11:30 a. m. Star+ / ESPN



Besiktas vs. Sporting SP

11:30 a. m. Star+ / ESPN2



PSG vs. RB Leipzig

1:40 p. m. Star+ / ESPN3



Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid

1:40 p. m. Star+ / ESPN



Inter vs. Sheriff Tiraspol

1:40 p. m. Star+ / ESPN2



Atlético Madrid vs. Liverpool

1:40 p. m. Star+ / ESPN Extra



Porto vs. Milan

1:40 p. m. Star+



Ajax vs. Borussia Dortmund

1:40 p. m. Star+



Partidos del miércoles 20 en la Champions

Barcelona festeja contra Valencia. Foto: AFP

Barcelona vs. Dynamo Kiev

11:30 a. m. Star+ / ESPN



Salzburgo vs. Wolfsburgo

11:30 a. m. Star+ / ESPN2



Manchester United vs. Atalanta

1:40 p. m. Star+ / ESPN



Zenit vs. Juventus

1:40 p. m. Star+ / ESPN2



Lille vs. Sevilla

1:40 p. m. Star+ / ESPN3



Benfica vs. Bayern Munich

1:40 p. m. Star+ / ESPN Extra



Young Boys vs. Villarreal

1:40 p. m. Star+



Chelsea vs. Malmo

1:40 p. m. Star+





