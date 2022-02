SEÑAL COLOMBIA

9 a. m. Cuarta etapa de la Vuelta a Andalucía.



DIRECTV 612

9 a. m. Segunda etapa del Tour de los Alpes Marítimos y de Var.

10:15 a. m. La Liga: Osasuna vs. At. Madrid



ESPN

10 a. m. Premier League - Liverpool vs. Norwich.

12:30 p. m. Manchester City vs. Tottenham Hotspur.



ESPN2

3 P.M. LaLiga - Real Madrid vs. Alavés.



ESPN3

1 P.M. Golf - Genesis I.- Tercera vuelta.



Win Sports y Win +

10:30 a. m. Liga Femenina: Real Santander vs. Millonarios



Win +

2 p. m. Torneo BetPlay: Boca Juniors vs. Llaneros

4 p. m. Liga BetPlay: Santa Fe Vs Medellín

6 p. m. Liga BetPlay: Jaguares vs Millonarios

8 p. m. Liga BetPlay: Nacional vs Unión Magdalena





DEPORTES