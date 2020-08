Semana del mejor fútbol: prográmese con los partidos en Europa

Esta semana vuelven las competiciones europeas de fútbol, la Champions League y la Liga de Europa, desde este miércoles.



El plato fuerte será el viernes con el esperado duelo entre el Manchester City y el Real Madrid.



(Lea además: ¡Impresionante! Egan ganó la etapa y es líder en la Ruta de Occitania)





Esta es la parrilla de TV para que se programe:

Miércoles 5 de agosto

Liga de Europa



ESPN

11.55 a. m. Shakhtar vs. Wolfsburgo

​

ESPN 2

2 p. m. Inter vs. Getafe



Fox Sports

2 p. m. Manchester United vs. Lask Linz

Jueves 6 de agosto

ESPN 2

11.55 a. m. Sevilla vs. Roma



ESPN 2

2 p. m. Wolves vs. Olympiacos



Fox Sports

Basilea vs. Frankfurt

Viernes 7 de agosto

Liga de Campeones



​Fox Sports

2 p. m. Juventus vs. Lyon



ESPN 2

2 p. m. Manchester City vs. Real Madrid

Sábado 8 de agosto

ESPN 2

2 p. m. Barcelona vs. Nápoles



Fox Sports

2 p. m. Bayern vs. Chelsea





DEPORTES