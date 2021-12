Prográmese para ver los partidos imperdibles de este fin de semana

Sábado 4 de diciembre

Liga colombiana

Pereira vs. Junior 5:30 p.m - Win +

Cali vs. Nacional 8 p.m. - Win +



España

Barcelona vs. Betis 10:15 a.m. - DirecTV Sports

Real Sociedad vs. Real Madrid 3 p.m. - Star +, ESPN 2 Andino



Italia

Roma vs. Inter 12 p. m. - Star +

Napoles vs. Atalanta 2:45 p.m. - ESPN 4. Star +



Domingo

Liga colombiana

Alianza Petrolera vs. Ámerica 4 p.m. - Win +

Tolima vs. Millonarios 6:05 p.m. - Win +



España

Rayo Vallecano vs. Espanyol 8 a.m. -Star +, ESPN 4



Italia

Juventus vs. Genoa 2:45 p. m. - Star +, ESPN



Inglaterra

Manchester United vs. Crystal Palace 9 a.m. - Star +, ESPN



DEPORTES