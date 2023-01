Directv Sports (610 - 619)

9:30 A.M. Copa de Francia, O. Lyon vs. Metz.

10:15 A.M. Fútbol de España, Villareal vs. Real Madrid.

3 P.M. Espanyol vs. Girona.

ESPN2

12:30 P.M. Fútbol de España, Mallorca vs. Real Valladolid.



ESPN

9 A.M. Serie A, Fiorentina vs. Sassuolo.

12 M. Juventus vs. Udinese.

3 P.M. FA Cup, Liverpool vs. Wolverhampton.



STAR+

08:30 A.M. FA Cup, Gillingham vs. Leicester City

Tottenham vs. Portsmouth

Forest Green Rovers vs. Birmingham City

Crystal Palace vs. Southampton

Preston North End vs. Huddersfield Town

Reading vs. Watford

3 P.M. Serie A, Monza vs. Inter de Milán.

5:25 P.M. NFL, Las Vegas Raiders vs. Kansas City Chiefs.

8:20 P.M. Torneo de Verano en Argentina, Boca Juniors vs. Independiente.

