Prográmese, estos son los partidos del fin de semana de la Eurocopa

Desde las 2 p.m. iniciará la Eurocopa con el partido innagural entre Italia y Turquía. Estos son los compromisos que se vivirán este fin de semana del máximo torneo de selecciones europeas.



Viernes 11

Turquía vs. Italia.

2:00 p. m.

Canales 610-1610 - DIRECTV

Win + y Win Sports



Sábado 12

Gales vs. Suiza (Directv)

8 a.m.

Dinamarca vs. Finlandia (Directv)

11 a.m.

Bélgica vs. Rusia (Win Sports+)

2 p.m.



Domingo 13

Inglaterra vs. Croacia (Win Sports+)

8 a.m.

Austria vs. Macedonia (Directv)

11 a.m.

Países Bajos vs. Ucrania (Directv)

2 p.m.



